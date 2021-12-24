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Football.ua предлагает ознакомиться с подвигами команд, которые доказали, что никогда нельзя сдаваться.

Последний год стартовал уже привычно в эпоху коронавируса, но чемпионаты и турниры продолжают жить и радовать всех футбольных фанатов, несмотря на потерю доходов, низкую посещаемость, а также другие околофутбольные событий.

2021 год подарил нам немало шикарных матчей, в которых был свой напряженный сюжет, а счет на табло нельзя было предсказать до самой последней минуты.

Football.ua рассказывает вам о самых впечатляющих камбэках в мире футбола за 2021 год.

Суперкубок Испании. Барселона — Атлетик 2:3

Голы: Гризманн, 40, 77 — Де Маркос, 42, Вильялибре, 90, Уильямс, 93.

В первом тайме обе команды ничего интересного не создали и лишь перед самым перерывом неожиданно обменялись забитыми мячами. Сначала Месси самостоятельно соорудил атаку и должен был ее заканчивать, но удар аргентинца заблокировали — мяч подхватил Гризманн, который и отправил его в ворота. Спустя две минуты Вильямс сделал классный заброс в штрафную, где Де Маркос расстрелял ворота "блаугранас".

В середине второго тайма Барселона снова вышла вперед — Альба прострелил на Гризманна, а француз оформил дубль. Казалось, Барселона идет к трофею, но затем главный тренер "басков" выпустил на поле Вильялибре, который спустя семь минут сравнял счет в матче и перевел игру в овертайм. В дополнительное время повезло больше Атлетику, который на 93 минуте вышел вперед благодаря идеальному удару Вильямса. У Барсы было полчаса на спасение, однако команда Рональда Кумана ничего опасного так и не создала у ворот соперника. К слову, на последней минуте встречи с поля был удален лидер "блаугранас" Месси.

Английская Премьер-лига. 24-й тур. Лестер — Ливерпуль 3:1

Голы : Мэддисон, 79, Варди, 81, Барнс, 85 — Салах, 67.

В первом тайме команды молчали и создали лишь по парочке опасных моментов, впрочем как и половину второго тайма. Лишь на 67-й минуте Александер-Арнольд ворвался в штрафную, а затем выполнил прострел на Фирмино — бразилец в окружении трех соперников сбросил мяч на Салаха, который филигранным ударом отправил мяч в ворота. Команда Клоппа хотела развить успех, но нарвалась на контратаку, которая закончилась стандартом - Мэддисон выполнил хорошую передачу во вратарскую и мяч просто влетел в ворота.

Спустя две минуты в обороне "красных" произошла катастрофа — Кабак и Алиссон не поделили мяч на подступах к своей штрафной, который отскочил к Варди — англичанин переправил его в пустые ворота, выведя "лис" вперед. Однако и это еще не все — спустя четыре минуты Ндиди выполнил заброс на ход Барнсу, который ворвался в штрафную и затем уверенно пробил в дальний угол, закрепив победу своей команды.

Серия А. 28-й тур. Кротоне — Болонья 2:3

Голы: Мессиас, 32, Сими, 40 (с пенальти) — Сумаоро, 62, Схутен, 71, Ольсен, 85.

В первом тайме Кротоне полностью захватил инициативу на поле и как следствие дважды поразил ворота гостей. Сначала, на 32 минуте, Джуниор Мессиас ударом со штрафного метров с 35 поразил дальний угол ворот Лукаша Скорупски, а спустя восемь минут Сими реализовал пенальти.

Во втором тайме была совершенно обратная картина и тут честь и хвала футболистам Болоньи. На 62 минуте Сумаоро расстрелял ворота с пары метров, а спустя девять минут шикарным ударом из-за штрафной отметился Схутен, сравнявший счет в матче. За пять минут до конца времени матча Ольсен удачно сыграл на добивании в штрафной.

Ла Лига. 37-й тур. Атлетико — Осасуна 2:1

Голы: Лоди, 82, Суарес, 88 — Будимир, 76.

В предпоследнем шаге в борьбе за чемпионство в Ла Лиге, мадридский Атлетико встречался с Осасуной на своем поле и кто бы мог ожидать, что эта встреча станет такой валидольной для фанатов "матрасников". Команда Диего Симеоне владела инициативой весь поединок, однако именно гости открыли счет на 76 минуте усилиями Будимира, который подарил надежду для мадридского Реала.

Однако спустя шесть минут Лоди расстрелял ворота после шикарного паса в штрафную, а за две минуты до финального свистка Суарес точно пробил с центра штрафной после передачи Карраско, вырвав победу и важнейшие три очка в битве за титул Ла Лиги.

Английская Премьер-лига. 38-й тур. Лестер — Тоттенхэм 2:4

Голы: Варди, 18 (пен.), 52 (пен.) — Кейн, 41, Шмайхель, 76 (авт.), Бэйл, 86, 90+6.

В первом тайме хозяева начали активнее матч — на 18 минуте Варди упал в штрафной и заработал пенальти, который сам же и реализовал. Однако перед самым перерывом гости сравняли счет усилиями Кейна — англичанин расстрелял ворота с центра штрафной. В начале второго тайма "лисы" получили право на второй пенальти — Кейн снова заработал и реализовал, оформив дубль. После было затишье — как оказалось перед бурей.

На 76 минуте Шмайхель неудачно сыграл на выходе после углового и срезал мяч в собственные ворота. Спустя десять минут Кейн навозил всех в штрафной, включая вратаря, и выкатил мяч на Бэйла, который спокойно отправил его в ворота, выведя "шпор" вперед. Еще через восемь минут Бэйл ворвался в штрафную и пробил в штангу, но мяч издевательски снова отскочил к валлийцу — 4:2. Именно благодаря такому результату Лестер не смог пробиться в Лигу чемпионов, финишировав пятым, а Тоттенхэм взял седьмое место и отправился в Лигу конференций.

Английская Премьер-лига. 8-й тур. Астон Вилла — Вулверхэмптон 2:3

Голы: Ингз, 48, Макгинн, 69 — Саисс, 81, Коуди, 86, Невеш, 90+5.

Еще одна встреча из АПЛ и тут уже полные середняки, но от этого футбол не стал менее ярким и захватывающим. Впрочем, в первом тайме хоть и были моменты, счет открыть не удалось. Уже на старте второго тайма Ингз головой пробил в дальний угол и вывел "львов" вперед, а затем на 69 минуте классным дальним ударом отметился Макгинн.

Оставалось играть 20 минут, а до шедевра в исполнении гостей — только 12 минут. На 81 минуте Саисс замкнул прострел на дальней штанге, а через пять минут затяжная атака "волков" закончилась взятием ворот от Коуди. Но и это еще не все — на пятой компенсированной минуте Невеш пробил со штрафного и мяч рикошетом от стенки залетел в ворота.

Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур. Манчестер Юнайтед — Аталанта 3:2

Голы: Рашфорд, 53, Магуайр, 76, Роналду, 81 — Пашалич, 15, Демирал, 29.

Первый еврокубковый матч в нашем топе — это встреча между Манчестер Юнайтед и Аталантой. Для "красных дьяволов" матч с подопечными Джан Пьеро Гасперини начался не слишком здорово. На 15 минуте Пашалич замкнул прострел с фланга и открыл счет в матче, а спустя 14 минут итальянцы удвоили преимущество — Демирал головой замкнул подачу с углового.

Мы не знаем, что сказал Оле-Гуннар Солскьяер в перерыве, но на второй тайм вышла совсем другая команда из Манчестера. На 53 минуте Рашфорд ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол, сократив отставание в счете. Затем на 76 минуте Магуайр с дальней штанги переправил мяч в сетку, а спустя пять минут герой Олд Траффорд Роналду ударом головой принес победу "красным дьяволам" после шикарного навеса.

Серия А. 16-й тур. Венеция — Верона 3:4

Голы: Чеккарони, 12, Чрнигой, 19, Генри, 27 — Генри, 52 (автогол), Капрари, 65 (пен), Симеоне, 67, 85.

Один из лучших матчей итальянской Серии А в первом круге и кто бы мог подумать, что в нем встретятся Венеция и Верона. В первом тайме тотальным доминированием отметились футболисты хозяев. Сначала на 12 минуте Чеккарони расстрелял ворота с пары метров после скидки партнера, а спустя семь минут контратака закончилась точным ударом Чрнигоя. Еще через восемь минут счет стал 3:0 в пользу хозяев — хаос между защитником и вратарем подарил мяч Генри, которому просто оставалось попасть в пустые ворота.

Второй тайм начался также как и закончился первый — с гола Генри, но уже в свои ворота после подачи старого знакомого из Динамо Мигеля Велозу. На 65 минуте гости сократили отставание до минимума благодаря голу с пенальти от Капрари. Спустя две минуты Симеоне вышел один на один и перебросил вратаря, сделав счет равным. Шесть мячей — казалось бы, чего еще желать — последнее слово было за тем же Симеоне — сын наставника "матрасников" решился на дальний удар метров с 25 и мяч полетел точно в девятку ворот хозяев, для которых все перевернулось за 45 минут!

Ла Лига. 13-й тур. Сельта — Барселона 3:3

Голы: Аспас, 52, 90+6, Нолито, 74 – Фати, 5, Бускетс, 18, Депай 34.

Уже на пятой минуте каталонская команда вырвалась вперед в гостевом матче против Сельты — Фати красиво пробил в дальний угол со штрафной. Спустя 13 минут Бускетс забил дальним ударом, и как тут не вспомнить выражение — "раз в год и палка стреляет". Затем на 34 минуте Депай головой переправил мяч в ворота и, казалось, более комфортного преимущества для "блаугранас" и желать было нельзя.

Однако, как выяснилось, это только казалось. Уже на старте второго тайма Аспас расстрелял ворота, а на 74 минуте Нолито красиво пробил в падении головой и сократил отставание в счете до минимума. Барселоне оставалось продержаться несколько мгновений до финального свистка, но на шестой компенсированной минуте красивейшим ударом с линии штрафной отметился Аспас, оформивший дубль.

Кубок английской лиги. 1/4 финала. Ливерпуль — Лестер 3:3 (5:4 по пенальти)

Голы: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Минамино, 90+5 – Варди, 9, 13, Мэддисон, 33.

Совсем недавно, 22 декабря, Ливерпуль вместе с Лестером выдали невероятный матч в Кубке английской лиги. Уже на девятой минуте Варди получил мяч в штрафной и точным ударом послал сферу в дальний угол ворот. Спустя четыре минуты Ливерпуль ошибся в центре поля, после чего Дака прорвался к воротам и отдал мяч на Варди, который оформил дубль.

Несмотря на два быстро пропущенных гола "красные" не поникли и отыграли один мяч — Фирмино откатил с центра штрафной на линию, откуда Окслейд-Чемберлен расстрелял ворота гостей. Однако еще до перерыва команда Юргена Клоппа пропустила третий мяч — невероятным выстрелом из-за пределов штрафной отметился Мэддисон. В перерыве немецкий специалист провел тройную замену, выпустив на поле Жоту, Конате и Милнера и действия гостей впереди заиграли новыми красками — прежде всего "красными".

На 68 минуте Жота завершил удачную комбинацию хозяев ударом со штрафной, а на пятой компенсированной минуте Минамино, про которого все забыли в штрафной, спокойно пробил в ворота гостей. В серии пенальти более удачливыми были игроки Ливерпуля со счетом 5:4!