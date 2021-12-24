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Агентские выплаты составили чуть менее полумиллиарда евро.

В 2021 году в Системе валидации трансферов (TMS) было зарегистрировано 17 945 переходов футболистов.

Из них 3 545 (19,8%) совершались при участии как минимум одного посредника. Всего футбольные агенты заработали за год 452 миллиона евро. На клубы Англии, Италии, Испании, Германии, Франции и Португалии пришлось 77% всех агентских выплат.

Несмотря на то, что в глобальном плане трансферные расходы клубов существенно сократились, на комиссионных выплатах это никаким образом не сказалось. Более того, они выросли на 0,7% за последний год.

За 2021 год было совершено 1287 международных трансферов, из которых минимум 300 переходов совершались при участии хотя бы одного посредника.

Что касается женского футбола, то здесь цифры менее глобальны — всего 70 переходов за календарный год, 30 из которых были совершены в Англии (16) и Германии (14).