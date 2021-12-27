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Наставник сборной Бельгии не доволен тем, что его подопечный имеет мало игровой практики в клубе.

Нападающий мадридского Реала Эден Азар лишь в конце ноября завершил процесс восстановления от очередных проблем со здоровьем, однако Карло Анчелотти не спешит активно задействовать его в основном составе своей команды.

В первой половине декабря 2021 года бельгийский футболист просидел на скамейке для запасных в матчах "галактикос" против баскских Атлетика и Реала Сосьедад, а также мадридского Атлетико, после чего итальянский специалист дал ему полное игровое время в игре против Кадиса, а также 86 минут во встрече второго круга против "львов". В обеих играх Азар не отличался результативными действиями.

Недостаток игровой практики — вот, что беспокоит главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который не оставляет надежды на лидерские качества 30-летенго футболиста в составе национальной команды на будущем чемпионате мира-2022.

"Отсутствие Азара в стартовом составе Реала каждый раз вызывает у меня тревогу. Признаю, что для него в диковинку оказаться в подобной ситуации, поэтому ему с трудом дается ее преодолеть.

Я вижу, что сейчас он восстановился после повреждения, а еще в матче против Эстонии (3:1 – ред.) я увидел, что Эден играет без дискомфорта. На его выступлениях и работоспособности это сказывается лучшим образом.

Мы в тренерском штабе сборной Бельгии прекрасно видим, как Азар работает на тренировках и пытается преодолевать все эти трудности.

Сейчас перед ним стоит новый вызов в карьере — вернуть доверие со стороны главного тренера в клубе.

О чемпионате мира-2022 я бы не рекомендовал ему еще беспокоится. Еще очень много времени для того, чтобы не только завоевать больше игрового времени в клубе, но и выйти на пик формы", — с оптимизмом высказался испанский наставник.

Отметим, что сборная Бельгии напрямую попала на чемпионат мира-2022 в Катаре, а мадридский Реал с Эденом Азаром в составе сейчас уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а сам футболист питает надежды сыграть в ближайшем мадридском дерби против Хетафе.