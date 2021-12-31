Начнем с банальности — год традиционно выдался непростым и наверняка все мы за эти 12 месяцев испытали весь спектр эмоций. Как в личной жизни, так и в нашем любимом виде спорта — футболе.
Давайте прямо сейчас оставим все плохое в 2021 году и вспомним лишь хорошее, что было в нем. Мы уверены, что уходящий год подарил каждому из вас море улыбок и тепла. И мы очень надеемся, что каждый, кто читает эти строки будет счастлив в 2022 году.
А теперь переходим к традиционным пожеланиям:
- читателям Football.ua в Новом году желаем крепкого здоровья, огромной удачи, креатива в жизни и, конечно же, в комментариях. Пусть исполняются все ваши мечты и каждый ваш день будет наполнен радостью и запоминающимся моментами!
Все мы любим УПЛ, не так ли?
Так вот желаем вам здоровья, как у Сергея Кравченко - надежного и крепкого, как пресс Артема Довбика. Чтобы ваша жизнь была полна красок и разных оттенков, как прическа Михаила Мудрика, а также яркой, как улыбка Александра Зинченко.
Не факт, что письмо 18-летнему себе дойдет, а потому поступайте мудро, как Артем Беседин в своих интервью, и говорите по смыслу, как Александр Алиев в своих клипах.
Желаем, чтобы все ваши проблемы решались со скоростью Владислава Супряги, а случались они не чаще, чем голы Евгения Селезнева. И даже если на работе не все получается, главное, чтобы вас ценили! Не даст соврать Евгений Коноплянка.
Будьте амбициозны, как президент Руха Григорий Козловский, и богаты как президент Ингульца Александр Поворознюк. А тем у кого с финансами все и так не хуже, чем у Дентиньо, желаем в новом году стабильности, как у процента жира в теле Дениса Гармаша!
Еще желаем вам:
- чтобы в следующем году ваша мечта наконец-то сбылась, как она сбылась в 2021-м у Лео Месси;
- чтобы ваше здоровье не подводило вас, как оно не подводит Усмана Дембеле последние пару месяцев;
- чтобы ваши идеи получали признание, а не как у Флорентино Переса;
- чтобы друзья были верны, как Ибрагимович верен футболу;
- чтобы ваши депозиты были больше кредитов Барселоны;
- удачи в бизнесе — чтобы в 2022 году вы смогли перекупить Ньюкасл;
- чтобы Новый год стал для вас сказкой, как прошлый для Юрия Вернидуба;
- чтобы вам дарили подарки так часто, как дарят Золотой мяч Лео Месси;
- чтобы вы разбирались во всем за что берётесь, как Александр Петраков в мамах и папах соперников;
- любите и дарите друг другу эмоции, как Солскьяер на прощальном интервью;
- пропускайте меньше приятных моментов, чем голов Мариуполь;
- пусть в Новом году вам везет так же, как сборной Украины во время жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ-2022;
- стремитесь к достижению своих целей, как стремится к доминированию Микель Артета;
- не будьте непостоянными, как Ромелу Лукаку;
- показывайте всегда для своих близких только правильный пример, как это делает Александр Петраков;
- желаем, чтобы у вас был свой Симон Кьер в любой сложной жизненной ситуации;
- желаем вам так же сохранять оптимизм, как это делает Андрей Павелко.
- везения вам, как у Шахтера в матче с Монако и всего остального, о чем говорил Де Дзерби.
- и даже если весь год был для вас неудачным, знайте, скоро все будет круто!
Два года подряд в нашем новогоднем поздравлении мы желали Андрею Шевченко возглавить Милан после победы на Евро-2020. Континентальный форум позади, а пожелание все равно остается актуальным. Желаем Андрею Николаевичу реализовать себя в Дженоа и осуществить свою мечту!
С Новым годом, друзья!
P.S. Не забудьте поздравить друг друга в комментариях и не стесняйтесь флудить именно здесь.