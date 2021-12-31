Другое

Начнем с банальности — год традиционно выдался непростым и наверняка все мы за эти 12 месяцев испытали весь спектр эмоций. Как в личной жизни, так и в нашем любимом виде спорта — футболе.

Давайте прямо сейчас оставим все плохое в 2021 году и вспомним лишь хорошее, что было в нем. Мы уверены, что уходящий год подарил каждому из вас море улыбок и тепла. И мы очень надеемся, что каждый, кто читает эти строки будет счастлив в 2022 году.

А теперь переходим к традиционным пожеланиям:

- читателям Football.ua в Новом году желаем крепкого здоровья, огромной удачи, креатива в жизни и, конечно же, в комментариях. Пусть исполняются все ваши мечты и каждый ваш день будет наполнен радостью и запоминающимся моментами!

Все мы любим УПЛ, не так ли?

Так вот желаем вам здоровья, как у Сергея Кравченко - надежного и крепкого, как пресс Артема Довбика. Чтобы ваша жизнь была полна красок и разных оттенков, как прическа Михаила Мудрика, а также яркой, как улыбка Александра Зинченко.

Не факт, что письмо 18-летнему себе дойдет, а потому поступайте мудро, как Артем Беседин в своих интервью, и говорите по смыслу, как Александр Алиев в своих клипах.

Желаем, чтобы все ваши проблемы решались со скоростью Владислава Супряги, а случались они не чаще, чем голы Евгения Селезнева. И даже если на работе не все получается, главное, чтобы вас ценили! Не даст соврать Евгений Коноплянка.

Будьте амбициозны, как президент Руха Григорий Козловский, и богаты как президент Ингульца Александр Поворознюк. А тем у кого с финансами все и так не хуже, чем у Дентиньо, желаем в новом году стабильности, как у процента жира в теле Дениса Гармаша!

Еще желаем вам:

- чтобы в следующем году ваша мечта наконец-то сбылась, как она сбылась в 2021-м у Лео Месси;

- чтобы ваше здоровье не подводило вас, как оно не подводит Усмана Дембеле последние пару месяцев;

- чтобы ваши идеи получали признание, а не как у Флорентино Переса;

- чтобы друзья были верны, как Ибрагимович верен футболу;

- чтобы ваши депозиты были больше кредитов Барселоны;

- удачи в бизнесе — чтобы в 2022 году вы смогли перекупить Ньюкасл;

- чтобы Новый год стал для вас сказкой, как прошлый для Юрия Вернидуба;

- чтобы вам дарили подарки так часто, как дарят Золотой мяч Лео Месси;

- чтобы вы разбирались во всем за что берётесь, как Александр Петраков в мамах и папах соперников;

- любите и дарите друг другу эмоции, как Солскьяер на прощальном интервью;

- пропускайте меньше приятных моментов, чем голов Мариуполь;

- пусть в Новом году вам везет так же, как сборной Украины во время жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ-2022;

- стремитесь к достижению своих целей, как стремится к доминированию Микель Артета;

- не будьте непостоянными, как Ромелу Лукаку;

- показывайте всегда для своих близких только правильный пример, как это делает Александр Петраков;

- желаем, чтобы у вас был свой Симон Кьер в любой сложной жизненной ситуации;

- желаем вам так же сохранять оптимизм, как это делает Андрей Павелко.

- везения вам, как у Шахтера в матче с Монако и всего остального, о чем говорил Де Дзерби.

- и даже если весь год был для вас неудачным, знайте, скоро все будет круто!

Два года подряд в нашем новогоднем поздравлении мы желали Андрею Шевченко возглавить Милан после победы на Евро-2020. Континентальный форум позади, а пожелание все равно остается актуальным. Желаем Андрею Николаевичу реализовать себя в Дженоа и осуществить свою мечту!

С Новым годом, друзья!

P.S. Не забудьте поздравить друг друга в комментариях и не стесняйтесь флудить именно здесь.