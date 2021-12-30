Англия

Бельгийский форвард хочет вернуться в миланский клуб уже спустя полгода.

Нападающий Ромелу Лукаку заявил, что недоволен своим положением в Челси и хотел бы вернуться в Интер в будущем.

"Я в нормальной физической форме, но я недоволен ситуацией в Челси. Тухель решил играть с другой схемой, но я не сдамся и буду профессионалом. Я недоволен ситуацией, но я не могу сейчас сдаться.

Думаю, что прошлым летом все произошло не так, как должно было… Я переживаю, что то, как я покинул Интер, клуб, как я общался с фанатами, произошло невовремя. Сейчас тот период, когда я могу поделиться своими чувствами.

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Я всегда говорил, что Интер находится в моем сердце. Я знаю, что я вернусь в Интер, очень надеюсь. Я люблю Италию, хочу, чтобы люди знали, что произошло на самом деле", – рассказал Лукаку в интервью Sky Sport.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.