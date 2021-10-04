ЧМ-2022. Отбор

Тренерский штаб национальной команды серьезно готовится к сопернику.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о процессе подготовки к матчу против сборной Финляндии.

"Финляндия очень изменилась в смысле футбола, отношению к футболу. Там делается очень много площадок и манежей. Это очень качественная команда. Очень хороший тренер у них, он прошел все этапы сборной Финляндии.

Там есть звездочки — вратарь Градецки, центральный защитник, который играет на Кипре. Извините, сложные фамилии. Еще очень качественный — Камара, он играет за Селтик. Правильно я сказал? И, два центральных нападающих — Похьянпало и Пукки.

Я пересмотрел матч против Франции, наверное, раз пять. Всех их знаю, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится. Этим футбол и прекрасен. Кто же знал, что Вернидуб обыграет Анчелотти?

Финляндия — очень качественная и дисциплинированная команда, давно игроки выступают вместе, но мы сильнее их", — сказал Александр Петраков на пресс-конференции.

Напомним, ближайший матч Украина проведет против Финляндии. Игра состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.