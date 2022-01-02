Другое

Специалист рассказал о трансфере украинца.

Главный тренер хорватского Осиека Ненад Бьелица прокомментировал полноценный трансфер украинского защитника Евгения Чеберко, выкупленного у ЛАСКа.

"Мы решили купить Евгения Чеберка, потому что он молод и обладает большим потенциалом. Его можно использовать в качестве центрального защитника, левого защитника и полузащитника.

Он хорошо разбирается в игре, а также может прогрессировать и улучшать свою игру. Мы уверены, что теперь наш игрок Чеберко сможет помочь Осиеку стать еще лучше", — сказал специалист.

Отметим, что Чеберко подписал с Осиеком контракт до 2025 года. Ранее он выступал за Днепр и Зарю.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.