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Футболисты показали выдающуюся выносливость на длинной дистанции.

2021 год остался позади, поэтому теперь различные статистические компании подводят итоги по тем или иным критериям в футбольном мире.

В частности, Международный центр спортивных исследований (CIES) с центром в Невшателе, Швейцария решил посчитать количество игровых минут, которые каждый из футболистов провел на футбольном поле.

Оказалось, что лидером по данному показателю стал 28-летний парагвайский центральный защитник бразильского Атлетико Минейро Хуниор Алонсо, которому довелось за год провести 74 матча, в которых в общей сложности он провел 6641 минуту из 6660 возможных.

Следом за представителем юнжноамериканского континента расположился защитник неаполитанского Наполи Джованни Ди Лоренцо с показателем в 5945 минуту в 68 матчах, что лишь на один оборот секундной стрелки опережает цифры центрального оборонца Манчестер Сити Рубена Диаша (5944 минут за 71 матч).

Среди десятки лучших игроков по заданному критерию из представителей европейских чемпионатов также присутствуют защитник лондонского Челси Антонио Рюдигер (5835 минут, 67 матчей), полузащитник каталонской Барселоны Френки де Йонг (5805 минут, 68 матчей) и полузащитник лондонского Вест Хэма Томаш Соучек (5772 минут, 67 матчей).

Что касается позиции голкипера, то ни одного футболиста из европейских лиг в топ-3 не оказалось, в то время как сразу три вратаря из бразильских клубов с отрывом заняли призовые места в своей номинации. Эверсон Маркес из все того же Атлетико Минейро выиграл "забег на выносливость", сыграв 7120 минут в 79 матчах.

Каспер Шмайхель из английского Лестера с 6540 минутами в 72 матчах расположился на четвертой позиции в данном рейтинге, а голкипер мадридского Реала отстает от него на 510 минут, но и провел при этом на пять игр (67) меньше. Уго Льорис из лондонского Тоттенхэма замкнул топ-10 голкиперов с показателями в 5880 минут за 64 матча.