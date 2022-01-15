Украинский специалист может возглавить вторую национальную команду в своей карьере.
андрей шевченко, getty images
15 января 2022, 21:06
Экс-наставник сборной Украины и Дженоа Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.
Польская федерация футбола начала переговоры с украинским специалистом относительно возможного сотрудничества, сообщает Николо Скира.
Помимо Шевченко с работой в сборной Польше связывали таких специалистов как Адам Навалка и Марсель Коллер.
Отметим, что сегодня Дженоа уволила украинского наставника с поста главного тренера, после того как он не смог в кратчайшие сроки вывести из кризиса команду. Шевченко возглавил Дженоа в ноябре прошлого года, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Во главе "красно-синих" украинский специалист провел 11 поединков, одержав лишь одну победу.