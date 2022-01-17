Другое

Коллектив выиграл Первую лиги страны в прошлом сезоне.

После ухода с поста главного тренера ковалевского Колоса в конце августа 2021 года, украинский специалист Руслан Костышин занимал должность вице-президента в структуре "черно-белых", однако уже в ближайшее время может вновь возобновить тренерскую деятельность.

Чемпион Первой лиги Казахстана, Аксу из одноименного города, представляющий Павлодарскую область, расстался с Маратом Эслямовым в конце ноября 2021 года, поэтому команда осталась без наставника на предсезонную подготовку перед выступлениями в "элитном" дивизионе.

Как сообщает журналист Айдын Кожахмет, руководство Аксу вышло на контакт с 45-летним украинским наставником, и уже сейчас он преодолевает путь из Нур-Султана в Павлодар, где базируется клуб, для заключения контракта.