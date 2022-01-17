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Гол аргентинца в ворота Арсенала признан лучшим забитым мячом в году.

На церемонии FIFA The Best определился обладатель премии Ференца Пушкаша — автора лучшего забитого мяча в 2021 году.

Им стал аргентинец Эрик Ламела. Гол футболиста в ворота лондонского Арсенала рабоной признан лучшим в году.

Ранее стал известен лучший голкипер года по версии FIFA.