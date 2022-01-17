Другое 17 января 2022, 20:34 Ламела — обладатель премии Пушкаша в 2021 году Гол аргентинца в ворота Арсенала признан лучшим забитым мячом в году. гол эрика ламелы, getty images 17 января 2022, 20:34 На церемонии FIFA The Best определился обладатель премии Ференца Пушкаша — автора лучшего забитого мяча в 2021 году. Им стал аргентинец Эрик Ламела. Гол футболиста в ворота лондонского Арсенала рабоной признан лучшим в году. Ранее стал известен лучший голкипер года по версии FIFA. Люди Эрик Ламела Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте