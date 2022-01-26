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Football.ua собрал для вас реакцию польских болельщиков на потенциальное назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера Польши.

Андрея Шевченко все более активно сватают в национальную сборную Польши. Посмотрим, чем завершатся переговоры наставника с польской федерацией футбола, а пока предлагаем вам прочесть мнения местных болельщиков о потенциальном назначении легендарного украинца на пост тренера "кадры".

Известная в Facebook группа "Awangarda Piłkarska" запустила опрос о том, является ли Андрей Николаевич правильным выбором для тренера национальной команды. Мнения по этому поводу несколько разделились.

Не лучше обстоят дела и в комментариях в польском комьюнити, где преобладают преимущественно негативные реакции.

"Громкая фамилия не означает гарантию результатов, разве что он сам выйдет на поле и будет забивать голы. А если нет, то выкидывание столь огромной суммы денег (10 млн. злотых) на его контракт без гарантии успеха – это максимально нелогичный шаг!" – говорит Proud Pole.

"Ну не сказал бы, что это настолько нелогичное решение. Люди, как деб**ы прицепились к Шеве, потому что хотят видеть у руля сборной типа, который адекватно не работал на протяжении трех лет, а почти 6 лет назад добился каких-то там успехов и из него делают Бога. Шевченко, как по мне, гораздо более взвешенная кандидатура, чем назначение Навалки, тем более, что он (Шевченко) уже показал свой уровень в качестве тренера другой национальной команды, а не как другие экс-игроки, вроде Каннаваро.

Это значит, что в него и его штаб можно инвестировать большие деньги, чем в кого-то, вроде Соузы или Бженчка. А разговоры многих о том, что Адам Навалка лучше знает этих игроков, являются бредом, так как со времен ЧМ-2018 в команде осталось лишь несколько футболистов из того состава", – пытается переубедить его болельщик под ником Akpus Żurkowyy.

"Это однозначно лучший выбор, чем Навалка, Пробеж, Каннаваро, Адвокат, Пирло, Грант, Пранделли, Джампаоло и остальные тренеры, которые заинтересованы в работе с нашей сборной. Многие хотят Билича, но он совершенно не горит желанием работать в Польше. Для тренера из Восточной Европы работа в нашей стране – это, по крайней мере, престижно, а для наставников из Германии и Италии Польша ничем не отличается от Китая и Катара", – Norbert Cegielnia

"(Шевченко) работал в качестве тренера сборной последние 5 лет, четвертьфинал на Евро-2020, что является вполне достойным результатом, с Украиной был, в Дженоа он получил практически невыполнимое задание, в конце концов, многие наслышаны о "безграничном терпении" руководства "грифонов". Он не является выдающимся коучем, но Зидана мы пригласить не в состоянии. У Шевы есть опыт работы в национальной команде, он харизматичный и интеллигентный. Это один из наилучших вариантов", – Michał Dembski

"Вижу, что Кулеша (нынешний президент польской федерации футбола) превратился в Збигнева (Бонька). Боньку также многие говорили, что Соуза топ. Сейчас Кулеша назначит Шевченко, потому что кто-то сказал ему, что он топ-тренер. Россия проверит так ли это, или он просто был потрясающим украинским игроком и не более того. Чтобы вести за собой нашу команду в наиважнейших матчах необходимо хорошо знать польский футбол".

"Многие люди серьезно хотят видеть у руля "Кадры" чувака, который нормально не работал последних три года, а его крайнее назначение оказалось полнейшим провалом?! (Речь о Адаме Навалке, который с позором покинул познаньский Лех).



P.S. Не стоит сравнивать Дженоа и Лех. Шевченко получил один из наихудших клубов в Италии в управленческом плане, который к тому же известен своими регулярными увольнениями тренеров каждые 3/4 месяца. Навалка получил на тот момент самый комфортный в плане работы клуб в Польше (бюджет + сила бренда + способ управления), а кроме безнадежных спортивных результатов еще и вляпался в не футбольные скандалы".

"Знаю, что я, скорее всего, брежу и следующий аргумент будет немного из ж***, но столь крутой результат Шевченко на Евро был возможен благодаря сборной Украины. Стране, где все называют и считают его национальным героем и живой легендой. Для всех там он был неприкасаемым авторитетом. За него все игроки хотели бороться и выкладываться на поле, а подобный настрой футболистов часто может замаскировать технический брак или отсутствие тренерского опыта. Поэтому я считаю, что тяжело судить о его тренерских умениях исключительно по четвертьфиналу на континентальном первенстве".

"Навалка? Плохо. Коллер? Плохо. Шева? Плохо. Урбан? Плохо. Пробеж? Плохо. Каннаваро? Плохо. Пирло? Плохо. Бл***, люди, это сборная Польши, причем в довольно патовой ситуации, а не ПСЖ. Тот факт, что такой тренер, как Шевченко, хочет возглавить нашу команду – это какое-то чудо! Потянуть более крутого наставника мы не в состоянии и никто из других тренеров не захочет перейти к нам".

"Я бы не делал акцент на его работе в Дженоа. Футбол сборных и клубный футбол (особенно, если клуб идет внизу таблицы) – это два разных полюса. Хорошим примером в этом смысле является Владимир Петкович – в сборной Швейцарии он проделал крутую работу, а в Бордо бьет рекорды по количеству пропущенных мячей, длительности игр подряд с пропущенными голами и очень слабым количеством очков в среднем за матч".

"Навалка не потянул уровень Леха, Шева не потянул уровень Дженоа. Оба выжали максимум вопреки всему на Евро, оба не тренировали никого серьезного перед этим. Не вижу большой разницы. Тем не менее окончание приключения Навалки с "Кадрой" летом 2018 года настраивает меня против этого назначения! Если помимо него (Шевченко) нет более достойного кандидата, то я дал бы ему шанс" – оценивает главных претендентов на пост тренера своей сборной Jan Dumiński.

"Ян, ситуация такова, что Навалка зарабатывал в пределах сотен тысяч в год, а Шевченко хочет зарплату в районе нескольких миллионов злотых, лол" – отвечает ему Mikołaj Malec.

Łukasz Witosza отвечает на пост с вопросом о целесообразности назначения Андрея Николаевича на пост тренера "бело-красных": "Естественно, что стоит дать ему шанс! Украина под его руководством выглядела очень достойно, а то, что у него не пошло в Дженоа – это другой вопрос, потому что там творится такой бардак, что никакой наставник не смог бы привести его в порядок".

Комментарии пользователей Twitter:

Jeżeli selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Andrij Szewczenko, to w pierwszym meczu barażowym z Rosją w Moskwie naszą kadrę w teorii może wspierać ponad 82 mln kibiców.

Polska: 37,95 mln ludzi i Ukraina: 44,13 mln.



I jeszcze obecna sytuacja geopolityczna. Bardzo ciekawie. — Maciej Wąsowski (@Maciej_Wasowski) January 22, 2022

"Если Андрей Шевченко будет утвержден в качестве тренера сборной Польши, то в стыковом поединке против России в Москве нашу команду в теории будут поддерживать более 82 млн. человек. 37,95 млн. в Польше и 44,13 млн. в Украине. Кроме того, стоит помнить и нынешнюю геополитическую ситуацию между Россией и Украиной. Будет очень интересно".

Bartosz Seremet сокрушается по поводу потенциальной зарплаты тренера в сборной Польши.

"Шевченко был хорошим игроком, но не понятно, является ли он хорошим тренером".

Пользователь с ником "Gallare" ответил нескольким критикам подобного назначения: "Попрошу уважать Андрея Шевченко!"

"Даже если не обращать внимания на национальность – Шевченко просто посредственный тренер без громких успехов!"