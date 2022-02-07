Крайний срок подачи заявок на проведение турнира заканчивается 23 марта 2022 года.
figc.it
07 февраля 2022, 21:19
Федерация футбола Италии на своем официальном сайте заявила о желании провести чемпионат Европы в 2032 году.
Отмечается, что ради проведения турнира федерация готова построить новые стадионы, а также модернизировать уже существующие.
Напомним, что крайний срок подачи заявок на проведение турнира заканчивается 23 марта 2022 года.
Италия принимала часть поединков Евро-2020, а также проводила финальную часть турнира в 1968 и 1980 годах.
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