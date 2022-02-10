Во втором полуфинальном матче Клубного чемпионата мира лондонский Челси минимально обыграл саудовский Аль-Хиляль со счетом 1:0.

Автором единственного гола в данном противостоянии стал Ромелу Лукаку, который вывел "пенсионеров" в финал турнира.

Обзор матча:

Аль-Хиляль — Челси 0:1
Гол: Лукаку, 32.

Аль-Хиляль: Аль-Маюф — Аль-Брейк, Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани — Куэльяр, Канно — Марега, Перейра (Ричард, 82), Аль-Досари (Каррильо, 82) — Игало.

Челси: Аррисабалага — Кристенсен, Тиаго Силва, Рюдигер — Аспиликуэта, Жоржиньо (Канте, 46), Ковачич, Алонсо (Сарр, 87) — Хаверц, Зийех (Маунт, 72) — Лукаку.

Предупреждения: Куэльяр, Аль-Булайхи — Ковачич.