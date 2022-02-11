Другое

Украинский специалист продолжает выигрывать награды.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров признан лучшим тренером декабря и января в чемпионате ОАЭ.

В декабре команда под руководством украинского специалиста добыла две победы и сыграла вничью. В январе — выиграла и проиграла по разу.

Напомним, Ребров возглавил Аль-Айн летом 2021 года после того, как покинул венгерский Ференцварош.

На данный момент его команда занимает первое место в чемпионате ОАЭ и опережает ближайшего преследователя на шесть очков.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.