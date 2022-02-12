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Завершился поединок за третье место.

В рамках матча за третье место клубного чемпионата мира египетский Аль-Ахли разгромил Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

Первый тайм был очень запоминающимся. Если Аль-Хиляль отличился грубой игрой, впоследствии чего Перейра и Каноо были удалены с поля, то Аль-Ахли — результативностью. Дубль записал Ибрагим и еще один мяч забил Абделькадер.

На 64 минуте египетская команда забила четвертый мяч. Эль-Сулейя без проблем переиграл стража ворот соперника Аль-Оваиса.

Аль-Хиляль — Аль-Ахли 0:4

Голы: Ибрагим, 8, 17, Абделькадер, 40, Эль-Сулейя, 64

Аль-Хиляль: Аль-Оваис — Абдулхамид, Чжан, Аль-Муффаридж, Аль-Шахрани — Куэльяр, Каррильо, Каноо, Перейра, Аль-Давсари — Марега.

Аль-Ахли: Лотфи — Маалул, Ибрагим, Абдель, Хани — Эль-Сулейя, Фати, Диенг — Абделькадер, Мохаммед, Шериф.