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Английский хавбек прокомментировал подписание контракта с датским Орхусом.

Экс-полузащитник лондонского Арсенала, Борнмута и сборной Англии Джек Уилшир, который подписал краткосрочный контракт с датским Орхусом, высазался о своем переходе.

Хавбек считает, что еще способен приносить пользу командам, однако о нем сложился стереотип травматичного футболиста.

"Я думаю, что ко мне стали относиться предвзято. Я звонил в некоторый клубы Англии и Шотландии, однако каждый раз получал один и тот же ответ: "ты хороший футболист, но травматичный". У меня долгое время не было травм, а последняя была несерьезной.

En ny fan ❤️🤍

Hold øje med AGF TV, når du senere i dag kan du komme med til Jack Wilsheres søndag på Fredensvang 📍📺 #ksdh #jackishere pic.twitter.com/m4u2aw7fku — AGF (@AGFFodbold) February 21, 2022

Считаю, что заслужил шанс показать себя. Хочу доказать, что еще способен приносить пользу на футбольном поле. Знаете, очень сложно сказать своему сыну, что их отец никому не нужен.

Сейчас я прохожу тренерские курсы, но это не значит, что я готовлюсь завершить карьеру.

Очень благодарен Арсеналу, который предоставил мне возможность полноценно тренироваться со своим основным составом и не держу обиды, что мне не предложили контракт. Это уже другая команда, не так, откуда я уходил", — приводит слова футболиста Marca.

Отметим, что последним клубом Уилшира был Борнмут, который он покинул перед стартом сезона 2021/22.

Контракт с Орхусом подписан до лета 2022 года с возможностью продления на год.