Один из ведущих клубов Аргентины Ривер Плейт анонсировал ребрендинг клубной эмблемы.

"Миллионеры" убрали некоторые полосы на действующей эмблеме, отдавая дань моде и двигаясь в сторону минимализма.

Отметим, что Риверт Плейт — 36-кратный чемпион Аргентины, четырехкратный победитель Кубка Либертадорес и также обладатель Межконтинентального кубка.

25 мая 2022 года клубу исполнится 121 год.