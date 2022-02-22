Аргентинский гранд провел ребрендинг эмблемы клуба.
футболисты ривер плейта, getty images
22 февраля 2022, 17:00
Один из ведущих клубов Аргентины Ривер Плейт анонсировал ребрендинг клубной эмблемы.
"Миллионеры" убрали некоторые полосы на действующей эмблеме, отдавая дань моде и двигаясь в сторону минимализма.
Отметим, что Риверт Плейт — 36-кратный чемпион Аргентины, четырехкратный победитель Кубка Либертадорес и также обладатель Межконтинентального кубка.
25 мая 2022 года клубу исполнится 121 год.