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Співпрацю припинили за обопільною згодою.

Білоруський Торпедо-БелАЗ на своєму офіційному сайті оголосив про розірвання контракту з українським півзахисником Юрієм Габовдою.

Сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою.

Нагадаємо, Габовда виступав за Торпедо-БЕЛАЗ із серпня 2020 року. За цей час він провів 36 поєдинків, у яких забив 12 голів та віддав сім асистів.

За підсумками минулого сезону Торпедо-БілАЗ посів восьме місце у чемпіонаті Білорусі.

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