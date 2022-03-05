Клуб підтримав нашу країну під час війни.
Мідтьюлланд
05 марта 2022, 13:58
Датський Мідтьюлланд вийшов на поєдинок чемпіонату карїни з Віборгом в новій формі.
Клуб розмістив прапор України на формі, таким чином підтримавши нашу країну, у якій йде війна з РФ.
Також футболісти обох клубів сфотографувалися перед грою із банером "Ми з Україною".
Мідтьюлланн переграв Віборг із рахунком 3:1. Нагадаємо, що за Мідтьюлланн раніше грав Артем Довбик.
Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!