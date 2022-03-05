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Клуб підтримав нашу країну під час війни.

Датський Мідтьюлланд вийшов на поєдинок чемпіонату карїни з Віборгом в новій формі.

Клуб розмістив прапор України на формі, таким чином підтримавши нашу країну, у якій йде війна з РФ.

Також футболісти обох клубів сфотографувалися перед грою із банером "Ми з Україною".

Мідтьюлланн переграв Віборг із рахунком 3:1. Нагадаємо, що за Мідтьюлланн раніше грав Артем Довбик.

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