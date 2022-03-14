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Нідерландський нападник в інтерв’ю для FourFourTwo пригадав матчі, які змінили його життя і футбольну кар’єру.

Партрік Клюйверт ще юнаком виграв Лігу чемпіонів з Аяксом, забивши переможний гол у фіналі 1995 року. Пізніше він відіграв більше 250 матчів у складі Барселони і також захищав кольори таких клубів, як Мілан, Валенсія та Ньюкасл. Нідерландський форвард виступав у складі національної збірної на трьох чемпіонатах Європи підряд, а також був учасником чемпіонату світу-1998.

В інтерв’ю для видання FourFourTwo він розповів про матчі, які змінили його життя.

Аякс – Мілан 1:0. 24 травня 1995. Фінал Ліги чемпіонів

"Мало хто пам’ятає, що той сезон в єврокубках ми пройшли без поразок. У фіналі ми зустрічались з Міланом втретє, тому команди знали одна одну дуже добре.

Я вийшов на поле на 70-й хвилині і забив переможний гол. Мені було лише 18, а я вже здійснив одну з найбільших мрій, які можуть бути у футболіста. Неймовірно".



Нідерланди – Аргентина 2:1. 4 липня 1998. Чвертьфінал ЧС-1998

"Цей чемпіонат світу був дивним для мене. Я отримав червону картку у стартовому матчі з Бельгією, тому початок вийшов для мене не дуже вдалим. Я повернувся у склад в матчі з дуже сильною збірною Аргентини і відкрив рахунок. Непогано, правда?

Вони зрівняли, але Франк де Бур віддав чудову передачу на Денніса Бергкампа, який забив неймовірний гол. Чудова гра".



Бразилія – Нідерланди 1:1 (4:2 в серії пенальті) 7 липня 1998. Півфінал ЧС-1998

"Ми мали виграти той чемпіонат світу. Гадаю, матч з Бразилією був прихованим фіналом турніру. Вони відкрили рахунок завдяки Роналдо, тоді я зрівняв ударом головою – Рональд де Бур зробив ідеальний крос, а я підстрибнув якомога вище. Але потім все перейшло у серію пенальті, що тоді не була нашою сильною стороною".

Реал Мадрид – Барселона 1:2. 23 квітня 2004. Ла Ліга

"Я мав вибрати Ель Класико – особливо той матч, коли ми перемогли на Бернабеу. Я забив, а тоді Роналдінью віддав гольову передачу на Хаві, який забив переможний гол.

Перемоги на тій арені завжди особливі, тому що стикаєшся з такою ненавистю, коли виходиш з тунелю. Вони намагаються залякати тебе, але коли переграєш Реал у них вдома – відчуття неймовірні".

Оригінал: FourFourTwo