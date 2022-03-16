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Український центрбек може продовжити кар'єру у чемпіонаті Греції.

Після того, як Російська Федерація розпочала повномасштабну війну на території України, колишній центральний захисник Ярослав Ракицький припинив співпрацю з пітерським Зенітом за обопільною згодою сторін.

Як повідомляє Iapopsi.gr, представники 32-річного українця запропонували послуги свого клієнта футбольному клубу АЕК Афіни з грецької Суперліги, який розглядає варіанти посилення центру оборони.

Зазначимо, раніше АЕК Афіни вже скористався правом підписати гравця з російського чемпіонату, легіонерам якого ФІФА дозволила змінити клубну прописку поза регламентованими термінами трансферного вікна. Мова йдеться про польського півзахисника Гжегожа Криховяка, який виступав за Краснодар.

Нагадаємо, до кінця минулого сезону за АЕК Афіни виступав ще один український центральний захисник Дмитро Чигринський, але зараз він захищає кольори іншого грецького клубу – Іонікоса Нікея.

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