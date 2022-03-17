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Пропонуємо читачам зробити попередньо визначитися з фаворитом змагань.

Напередодні добігла кінця стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якої ми зуміли остаточно визначити перелік команд, які в майбутньому будуть сперечатися між собою вже у чвертьфінальному раунді.

Уже в п’ятницю, 18 березня, о 13:00 за київським часом ми матимемо змогу спостерігати за процесом жеребкування одразу двох наступних раундів — 1/4 та 1/2 фіналу, проте саме зараз є гарна нагода на те, аби визначити найбільш вірогідного переможця турніру, не беручи до уваги складність його майбутнього шляху бодай до вирішального поєдинку в Парижі.

Мюнхенська Баварія, англійські Манчестер Сіті, Ліверпуль та Челсі, лісабонська Бенфіка, іспанські Атлетико, Реал Мадрид та Вільярреал — хто з них зараз є найбільш вірогідним тріумфатором змагань?

Football.ua пропонує своїм читачам визначитися із вибором, та залишити свій голос нижче в цьому матеріалі.