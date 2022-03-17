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Захисник Шахтаря може опинитися у Греції.

Грецький ПАОК може посилити склад захисником донецького Шахтаря Вітао. Про це повідомляє Εφημερίδα Μακεδονία.

Як інформує джерело, клуб бачить у Вітао заміну основному захиснику Яннісу Михаілідісу, який отримав травму.

З Шахтарем клуб вже почав переговори. Мова йде про оренду 22-річного бразильця з можливим викупом по закінченню сезону.

Більш того, технічний директор ПАОКа Жозе Боту, який працював у Шахтарі, може також посприяти майбутньому трансферу.

Контракт Вітао з Шахтарем діє до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 3 мільйони євро.

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