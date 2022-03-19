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Футболіст готовий повернутись в Україну.

Захисник бельгійського Андерлехта Богдан Михайличенко зізнався, що якщо доведеться, то готовий воювати за Україну проти терористів з РФ.

"Ми з дівчиною не з сім'єю ы нам дуже важко. Вони ще вдома, в передмісті Києва. На щастя, інтернет і телефон ще працюють. Підтримаємо зв'язок, щонайменше, кожні три години. Вибухи лунають все ближче і ближче до них.

Кожен раз, коли лунають сирени, моїй сім'ї доводиться ховатися в підвалі. Хочемо вивезти звідти мою маму і тітку. Батькові 50, а брату 27. Їм заборонено їхати з країни. Вони можуть бути призвані.

Треба готуватися до гіршого. Багато екс-футболісти вже воюють. Чи повернусь я, якщо мене викличуть? Якщо доведеться, то повернусь! Якщо потрібно, то сам візьму в руки зброю, особливо якщо потрібно буде захистити мою сім'ю", — розповів футболіст Belgiumsoccer.be.