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Футболісти вперше з'явилися на поле.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора вперше після переходу у Лех зіграв за новий клуб.

У домашній зустрічі із Ягелонією гравець вийшов на останні 20 хвилин. Його команда перемогла із рахунком 3:0.

Вінгер Динамо Беньямін Вербич, який також у оренді у Легії, дебютував у поєдинку проти Ракува, з'явившись на поле на 87 хвилині.

Команди зіграли унічию — 1:1. У складі Ракуву на заміну вийшов екс-форвард Динамо Ілля Шкурін.

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