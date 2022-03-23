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Футболісти, ймовірно, не будуть заявлені за клуб.

Президент та власник румунської Стяуа Джіджі Бекалі розповів, що мова не йде про підписання гравців з України.

Нагадаємо, що напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко та Андрій Пятов можуть бути заявлені за клуб.

"Не було домовленості, що вони будуть грати. Я пропонував їм, якщо їм потрібно грати — їм не цікаво. Вони хочуть тренуватися.

Я поговорив з Сидорчуком, сказав йому, що зацікавлений в ньому. Це чудовий футболіст, класний. Він сказав, що поки що не має наміру переходити в інший клуб. Сидорчук мене цікавить найбільше зі всіх", — розповів Бекалі в інтерв'ю Digi Sport.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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