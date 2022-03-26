Французи здобули перемогу у товариському матчі.
Франція - Кот-д'Івуар, twitter.com/FrenchTeam
26 марта 2022, 00:22
Франція в рамках контрольного поєдинку приймала на своєму полі Кот-д'Івуар і здобула вольову перемогу з рахунком 2:1.
Івуарійці змогли відкрити рахунок у середині першої половини гри зусиллями Ніколя Пепе після пасу Сангаре.
Французи, у свою чергу, відповіли точними ударами Олів'є Жиру та Орельєна Тчуамені – другий гол був забитий під завісу зустрічі.
Франція — Кот-д'Івуар 2:1
Голи: Жиру, 22, Тчуамені, 90+3 — Пепе, 19