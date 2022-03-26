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Французи здобули перемогу у товариському матчі.

Франція в рамках контрольного поєдинку приймала на своєму полі Кот-д'Івуар і здобула вольову перемогу з рахунком 2:1.

Івуарійці змогли відкрити рахунок у середині першої половини гри зусиллями Ніколя Пепе після пасу Сангаре.

Французи, у свою чергу, відповіли точними ударами Олів'є Жиру та Орельєна Тчуамені – другий гол був забитий під завісу зустрічі.

Франція — Кот-д'Івуар 2:1

Голи: Жиру, 22, Тчуамені, 90+3 — Пепе, 19