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Наша команда зіграє з однолітками з Нідерландів, Норвегії та Сербії.

Юнацька збірна України U-19 (гравці 2003 року народження) дізналася нові дати поєдинків еліт-раунду відбору чемпіонату Європи-2022.

Нагадаємо, що cиньо-жовті потрапили до групи 6, де зустрінуться з командами Нідерландів, Норвегії та Сербії. Міні-турнір мав проходити з 23-го до 29 березня в Нідерландах. У зв'язку з воєнною агресією проти України УЄФА змінив термін змагань. Їх перенесено на червень. — повідомляє офіційний сайт УАФ.

Календар еліт-раунду відбору Євро-2022 (U-19) у групі 6

01.06.2022

17:00. Норвегія — Україна (Роттердам)

20:00. Нідерланди — Сербія (Алмере)

04.06.2022

13:00. Україна — Сербія (Алфен-ан-ден-Рейн)

17:00. Нідерланди — Норвегія (Роттердам)

07.06.2022

20:00. Україна — Нідерланди (Роттердам)

20:00. Сербія — Норвегія (Алфен-ан-ден-Рейн)

До фінального турніру, що триватиме з 18 червня до 1 липня, вийдуть переможці семи груп. Збірна Словаччини здобула пряму перепустку у фінальну стадію Євро-2022 (U-19) на правах господаря.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.