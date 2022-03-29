Завершилась серия товарищеских поединков, в рамках которых Хорватия обыграла Болгарию, Дания разгромила Сербию, а Швейцария не смогла обыграть Косов.

Хорватія - Болгарія 2:1
Голі: Модріч, 76, Крамарич, 80 — Десподів, 69

Фарерські острови – Ліхтенштейн 1:0
Гол: Йоханнесен, 39

Албанія – Грузія 0:0

Білорусь – Бахрейн 1:0
Гол: Соловей, 45+1

Данія – Сербія 3:0
Голі: Крейда, 15, Ліндстрем, 53, Еріксен, 57

Фінляндія — Словаччина 0:2
Голі: Дуда, 38, Еріка, 72

Швейцарія – Косово 1:1
Голі: Лотомба, 61 — Рашиця, 52