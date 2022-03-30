Разом переможемо! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

📍Україна налаштована на переговори та продовжуватиме переговорний процес. Ми розраховуємо на результат реальної безпеки для нашої держави. Російські війська мають залишити окуповані райони. Жодних компромісів щодо суверенітету та нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде

📍Нехай деякі країни не розраховують навіть, що ті чи інші переговори вплинуть на зняття санкцій із РФ. Питання про санкції навіть не може підніматися, доки не завершиться війна, доки ми не повернемо своє, що нам належить, і доки ми не відновимо справедливість. Навпаки, санкції мають посилюватись. Посилюватись щотижня. І вони мають бути якісними. Не просто для заголовків у медіа про те, що санкції запроваджено, а для реального настання світу.

📍Щоб це забезпечити, вже розпочала роботу команда експертів – українських та міжнародних, які оцінюють результативність запроваджених санкцій проти Росії. З українського боку цей напрямок координує керівник ВП Андрій Єрмак, з міжнародного – Майкл Макфол.

📍З сьогоднішнього дня працюватиме новий функціонал у "Дії". Як я і обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен громадянин вже може подати відповідну заявку до "Дії"

А також Зеленський трохи поправив Кремль: Не Росія "вирішила скоротити" контингент на київському та чернігівському напрямку, а наші ЗСУ "зменшують" кількість окупантів.