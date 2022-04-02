Футболіст розповів, за що не любить самопроголошеного президента.
Андрій Бацула
02 апреля 2022, 14:26
Гравець Ворскли Андрій Бацула розповів про натуру самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Нагадаємо, що в Білорусі Бацула мав досвід гри за мінське Динамо.
"Я побачив усю сутність Лукашенка, як він боїться за себе. Під кожним деревом навколо стадіону стояв хлопчина з барсеткою.
У промові він сказав, що всі погані футболісти з великими зарплатами, а він був супергравцем, але травму зазнав. 90% часу він казав, які усі погані – міністри потрапили під роздачу.
Людина-негатив, яка не знає, за що вхопитися, за якусь соломинку, щоб залишитися на плаву. Думаю, він скоро боятиметься власної тіні.
Їх ніхто не любить. Покажіть мені хоч одну розсудливу людину, як вона ставиться до Лукашенка, Путіна, чи Зеленського. Упевнений, ніхто не скаже, що Путін та Лукашенко – нормальні", — сказав Бацула в інтерв'ю ЧестнОК
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