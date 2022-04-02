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Футболіст розповів, за що не любить самопроголошеного президента.

Гравець Ворскли Андрій Бацула розповів про натуру самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, що в Білорусі Бацула мав досвід гри за мінське Динамо.

"Я побачив усю сутність Лукашенка, як він боїться за себе. Під кожним деревом навколо стадіону стояв хлопчина з барсеткою.

У промові він сказав, що всі погані футболісти з великими зарплатами, а він був супергравцем, але травму зазнав. 90% часу він казав, які усі погані – міністри потрапили під роздачу.

Людина-негатив, яка не знає, за що вхопитися, за якусь соломинку, щоб залишитися на плаву. Думаю, він скоро боятиметься власної тіні.