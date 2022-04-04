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Гарний жест від "зимового" новачка Дніпра-1.

26-річний іспанський нападник Марк Гуаль під час зимової паузи перейшов до дніпровського Дніпра-1 на правах вільного агента, проте в підсумку не встиг навіть дебютувати у складі свого нового клубу через початок нового витку агресії проти України.

Керівництвом клубу в підсумку було вирішено віддати футболіста в оренду польській Ягеллонії до кінця поточного сезону задля отримання достатнього рівня ігрової практики.

Як можна було побачити під час домашнього матчу команди з міста Белосток у рамках 27-го туру національної першості проти Заглембе, недаремно.

Гуалю довірили місце в стартовому складі фактично дебютного для нього поєдинку, проте господарям поля під час гри довелося докласти неабияких зусиль для того, щоб у підсумку не програти з мінімальним рахунком цю гру.

Заглембе вийшов уперед за рахунком на 50-й хвилині за допомогою влучного пострілу Патріка Шиша, однак залишився в меншості вже на 79-й хвилині за підсумком вилучення півзахисника Матеуша Бартолевські.

Ще одна гольова звитяга спортклубівця присвячена Україні! 🇺🇦

Марк Гуаль @m_gual у компенсований час чудовим ударом приніс перемогу Ягеллонії @Jagiellonia1920 над Заглембе 2:1 та емоційно відсвяткував його з символом нашої країни.

Вітаємо та дякуємо! Ще зіграємо! 💪 pic.twitter.com/4baKpixtmm — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) April 3, 2022

Після цього, на 88-й хвилині, півзахисник Анджей Трубега зрівняв рахунок із виходу на заміну, а останнє слово вже на 90+8-й хвилині, після сольного проходу з флангу із завершальним ударом, сказав і сам Гуаль.