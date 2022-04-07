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Організатори змагань визначили претендентів на нагороди.

Запеклі перші протистояння команд на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА добігли кінця, а в певних парах ми вже маємо змогу спостерігати наочну перевагу однієї зі сторін.

Нападник мадридського Реалу Карім Бензема та форвард англійського Ліверпуля Луїс Діас доклали зусиль для того, аби їх команди перемогли лондонський Челсі та лісабонську Бенфіку відповідно з однаковим рахунком — 3:1 — у гостьових зустрічах.

Ситуація в протистояннях проти мюнхенської Баварії та мадридського Атлетіко для іспанського Вільярреала та англійського Манчестер Сіті відповідно виглядять дещо менш спокійно (обидві команди перемогли з рахунком 1:0), проте й найкращі гравці цих матчів — півзахисники Джованні Ло Чельсо та Кевін де Брюйне — теж хочуть позмагатися за престижну нагороду.

Проголосувати за найкращого, на вашу думку, гравця тижня в Лізі чемпіонів УЄФА можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті організаторів турніру.