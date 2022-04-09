Другое

Вболівальники чітко продемонстрували свою позицію.

В рамках 28 туру чемпіонату Польщі Лех вдома приймає Легію.

Фанати гостей на початку матчу вивісили дуже красномовний банер на підтримку України та на зневагу терористам.

На ньому зображений президент РФ Путін, на шиї якого затягнута петля. Також вболівальники скандували вже звичну фразу: "Ruska kurwa".

Додамо, що за Легію грає украхнець Ігор Харатін та орендований вінгер в Динамо Беньямін Вербіч. Вони вийшли на поле у другому таймі. За Лех з перших хвилин вийшов орендований захисник в Динамо Томаш Кендзьора.