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Колумбійський виконавець був культовою персоною для своєї країни.

Професійна кар’єра колумбійського півзахисника Фредді Рінкона добігла кінця ще влітку 2013 року, коли він виступав на батьківщині за місцеву Америку, однак найбільшої слави в своєму футбольному житті він пізнав саме на відтинку 1994-96 років, коли виступав у складі неаполітанського Наполі та мадридського Реалу.

Нажаль, напередодні, у віці 55 років життя культового для північноамериканської країни екс-футболіста обірвалося.

Рінкон на початку поточного тижня потрапив у ДТП в місті Калі, зіштовхнувшись із маршрутним автобусом під час руху за кермом власного автомобіля.

El colombiano Freddy Rincón, entre otros ex futbolista del Real Madrid y ahora entrenador, tuvo anoche este accidente de tráfico con un autobús

📽️ @radiosupercali pic.twitter.com/OAQQLMiIuW — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 11, 2022

Упродовж трьох днів після пригоди, лікарі клініки Імбанако в місті Вальє-дель-Каука, що розташоване неподалік у регіоні, боролися за життя Фредді, який потрапив до них із важкою травмою голови в критичному стані.

"Автомобіль, яким керував пан Рінкон, вилетів з дороги і перекинувся набік", — заявив полковник місцевої поліції Маріано Ботеро, додавши, що "аварія трапилася через занадто вологе покриття дороги через зливу напередодні".

Фредді Еусебіо Рінкон Валенсія вважається одним із найкращих колумбійських футболістів в історії. Він розпочав свою професійну кар'єру в Індепендьєнте Санта-Фе, він також відзначався виступами за Америку де Калі, грав у Палмейрасі, Наполі і став першим колумбійським гравцем, який опинився в складі Реала.

Зрештою, він повернувся до Палмейрасу, грав за Корінтіанс, де завершив кар'єру в 2004 році, а також був у Сантосі та Крузейро.

Найбільш видатною подією в кар’єрі, як зазначав сам гравець, був гол у ворота збірної Німеччини на чемпіонаті світу-1990 в Італії.