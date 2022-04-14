Колумбійський виконавець був культовою персоною для своєї країни.
Фредді Рінкон, twitter.com/AsifBurhan
14 апреля 2022, 10:34
Професійна кар’єра колумбійського півзахисника Фредді Рінкона добігла кінця ще влітку 2013 року, коли він виступав на батьківщині за місцеву Америку, однак найбільшої слави в своєму футбольному житті він пізнав саме на відтинку 1994-96 років, коли виступав у складі неаполітанського Наполі та мадридського Реалу.
Нажаль, напередодні, у віці 55 років життя культового для північноамериканської країни екс-футболіста обірвалося.
Рінкон на початку поточного тижня потрапив у ДТП в місті Калі, зіштовхнувшись із маршрутним автобусом під час руху за кермом власного автомобіля.
Упродовж трьох днів після пригоди, лікарі клініки Імбанако в місті Вальє-дель-Каука, що розташоване неподалік у регіоні, боролися за життя Фредді, який потрапив до них із важкою травмою голови в критичному стані.
"Автомобіль, яким керував пан Рінкон, вилетів з дороги і перекинувся набік", — заявив полковник місцевої поліції Маріано Ботеро, додавши, що "аварія трапилася через занадто вологе покриття дороги через зливу напередодні".
Фредді Еусебіо Рінкон Валенсія вважається одним із найкращих колумбійських футболістів в історії. Він розпочав свою професійну кар'єру в Індепендьєнте Санта-Фе, він також відзначався виступами за Америку де Калі, грав у Палмейрасі, Наполі і став першим колумбійським гравцем, який опинився в складі Реала.
Зрештою, він повернувся до Палмейрасу, грав за Корінтіанс, де завершив кар'єру в 2004 році, а також був у Сантосі та Крузейро.
Найбільш видатною подією в кар’єрі, як зазначав сам гравець, був гол у ворота збірної Німеччини на чемпіонаті світу-1990 в Італії.