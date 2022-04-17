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Оперативна інформація станом на 00:00 17.04.2022 щодо російського вторгнення.

Розпочалася п’ятдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

ЗА ДОБУ 16 КВІТНЯ УРАЖЕНО 13 ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ ----------------------------- 16 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та підрозділами ООС уражено 13 повітряних цілей російських окупантів:

один літак; один літак; один вертоліт; один вертоліт; п’ять безпілотних літальних апаратів; п’ять безпілотних літальних апаратів; шість крилатих ракет. шість крилатих ракет.

Авіація Повітряних Сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів, надали вогневу підтримку українським військам на кількох стратегічних напрямках, завдавши потужних ракетно-бомбових ударів по російських окупантах.

▪️Провів нараду з відбудови наших міст. Завдання не тільки в тому, щоб фізично відновити будинки, квартири, мости і дороги.

▪️Зараз історичний момент — коли ми можемо вирішити багато застарілих проблем нашого життя, зробити якісне міське планування там, де його не було, врахувати реальний транспортий потік, екологічність матеріалів тощо.

▪️В першу чергу житлом забезпечать усіх наших переселенців, чий дім зруйнований війною. На другому етапі відновимо те, що окупанти намагалися знищити — всі міста, всі громади, які постраждали. На третьому етапі забезпечуємо житлом всіх, хто захищав і захищає зараз нашу державу, усіх, хто працює в інтересах суспільства, а власного житла так і не має.

▪️До будівництва долучаться компанії держав-партнерів, міжнародних донорів.

▪️ Зустрівся з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Вручив нагороди. Про їхню роботу треба згадувати частіше та дякувати їм.

▪️ Говорив з прем’єрами Британії та Швеції про оборону та іншу підтримку для Україну, посилення санкційної політики проти росії, ситуацію в Маріуполі.

▪️ Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю та літаки, причому, без перебільшення, негайно, щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

▪️Підписав Указ про нагородження 186 військовослужбовців ЗСУ, 13 — військовослужбовців ГУР, двоє — Служби безпеки України і один боєць Нацгвардії.