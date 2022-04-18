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До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 17 квітня.

Завершилася п’ятдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури України.

Протягом доби 17 квітня підрозділами ППО знищено п’ять повітряних цілей:

☑️ 1 літак (винищувач типу «Су»);

☑️ 3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);

☑️ 1 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил ЗСУ продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

🔻На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.

🔻На Сіверському напрямку зберігається імовірність застосування противником диверсійно-розвідувальних груп та завдання ракетних ударів з території російської федерації по елементах військової та цивільної інфраструктури нашої Держави.

🔻На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснити вогневе ураження позицій підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

🔻На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії. Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу “Азовсталь”.

🔻На Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій. У районі населеного пункту Василівка Запорізької області було відзначено, що противник, ймовірно для здійснення провокацій, замальовує літери "Z" на техніці та встановлює українські прапори.

Значного суспільного резонансу в Криму набула інформація про знищення Україною ракетного крейсера “Москва”. Серед населення посилюється недовіра до інформації, що розповсюджується офіційними російськими засобами масової інформації.

Через брак людських ресурсів загарбники намагаються долучити до війни місцевих жителів тимчасово захоплених територій. Так, у місті Ізюм розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

На окремих тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується підготовка до проведення незаконного референдуму із проголошення так званої “херсонської народної республіки”. Для фальсифікації його результатів планується використати персональні дані жителів регіону, які збирають окупанти під час видачі так званої “гуманітарної допомоги”. Серед мешканців також поширюється інформація, що після оголошення результатів псевдореферендуму розпочнеться їх “мобілізація” до лав збройних сил російської федерації.

Під час проведення заходів підготовки перед відправленням підрозділів для участі у війні з Україною на полігонах на території російської федерації відзначено понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів особовим складом. Українські захисники та захисниці тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.

▪️ Російські війська готуються до наступальної операції на Сході країни вже найближчим часом. Хочуть добити і знищити Донбас. Так само, як знищують Маріуполь. Робимо все, щоб забезпечити оборону.

▪️ По деяким запитам зброї ми очікуємо відповіді вже 53 дні. А по деяким пунктам маємо таку відповідь, що постачання може розпочатись хіба що у травні. Кожна затримка зброї – це дозвіл росії забирати життя українців.

▪️ Продовжуються постійні обстріли Харкова. Рашисти вдарили по вулицях Культури, Шевченка і Дарвіна. Мабуть, це якраз те, що загрожує їх існуванню. Тільки за останні 4 дні від російських обстрілів у Харкові 18 людей загинуло, 106 людей поранило. Це ніщо інше, як свідомий терор.

▪️ У Херсонській та Запорізькій областях будують катівні, викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад, шантажують вчителів, крадуть гроші на пенсії, гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду.

▪️ Окупанти намагаються відірвати Херсонську від Запорізької області, за прикладом так званих "лнр" та "днр", переводять область у рубльову зону та підпорядковують адміністративній машині росії. Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового санкційного пакету для росії. Відповіді на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської системи.

▪️ Ще раз хочу підтримати усіх, хто бореться за Україну в містах, громадах Півдня нашої держави. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання. Саботуйте розпорядження окупантів, не співпрацюйте з ними, протестуйте! Треба протриматись, щоб росії не вдалось спотворити життя в наших містах, як в Донецьку та Луганську.

▪️ Кожен переселенець може отримати щомісячну допомогу на проживання — 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити це можна в найближчому ЦНАПі або органах соцзахисту, а з середи — в Дії.

▪️ Продовжується евакуація людей з зони бойових дій. Уряд забезпечує пункти тимчасового проживання людей, надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах.

▪️ Продовжується збір заяв через Дію щодо зруйнованого чи пошкодженого житла. Обов’язково подавайте заяву, якщо ви втратили квартиру/будинок або якщо вони пошкоджені.

▪️ Закликаю роботодавців залучити переселенців до роботи. За кожного переселенця підприємство отримає відшкодування 6,5 тисяч гривень. Заяви також можна буде подати в Дії.

▪️ Державними нагородами відзначено 188 військовослужбовців ЗСУ, 553 бійці Нацгвардії, 64 прикордонники, 5 поліцейських, 26 працівників ДСНС. Шести захисникам України присвоєно звання Героя України.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!