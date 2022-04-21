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До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських окупантів в Україну за підсумками 20 квітня.

Завершилася п’ятдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

На жаль, такий очікуваний гуманітарний коридор із Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Російська сторона не змогла забезпечити належне припинення вогню та підвезення людей до точки, де чекали маріупольців, чекали десятки автобусів і швидких. Завтра вранці Україна відновить зусилля на Маріупольському напрямку. Наша країна буде боротися за кожного з мешканців міста.

Через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій у зоні ООС. Втім противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів. Вони були уражені з переносних ЗРК Stinger та Starstreak. За добу 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири повітряні цілі російських окупантів: - 3 БпЛА (ОТР типу "Орлан-10"); - 1 крилату ракету. Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати спеціальні завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах.

Головне зі звернення Володимира Зеленського:

- Провели з Шарлем Мішелем дуже ґрунтовні переговори з багатьох аспектів відносин України та Євросоюзу. Головне – це, звичайно, захист нашої держави та підтримка стабільного функціонування всіх державних структур та інституцій. Обговорили конкретні кроки з боку Європейського Союзу на допомогу Україні. Зокрема, оборонні, фінансові та санкційні.

- Друга велика тема переговорів – це наш рух у європейській інтеграції. Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу.

- Третя велика тема наших переговорів – це підготовка необхідних кроків для відбудови України після війни. Також обговорили, що ми можемо зробити разом із Євросоюзом, щоб ліквідувати ті загрози продовольчій та енергетичній безпеці Європи та світу, які створені Росією.

- Президент Шарль Мішель перед зустріччю зі мною побував у Бородянці Київської області. Побував там не один, а разом зі своєю командою. Вони на власні очі побачили, що наробили окупанти на нашій землі.

- Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому. Наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир.

- Важливо, що в Києві відновили роботу представництво Євросоюзу та посольства дружніх держав. Це один із тих сигналів, які потрібні, щоб сказати Росії, що немає альтернативи миру. У різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних представництв.

- Звільнено вже 934 населених пункти. Поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Органи місцевого самоврядування та їхні виконавчі органи запрацювали у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту.

- Відновлюємо автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води. Серед найбільших загроз залишаються міни й розтяжки, які були встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися. Щоб знешкодити їх усі, потрібно багато часу, багато зусиль. І я вдячний усім фахівцям, усім рятувальникам, які виконують це завдання.

- Ще раз закликаю наших громадян, які повертаються у звільнені громади, бути дуже уважними. Не заходити на територію, яка ще не перевірена. Не заходити поки в ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте поліцію та рятувальників. Не зволікайте й не намагайтеся самостійно прибрати небезпечні предмети.

- Я щиро вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, усім Збройним Силам України, усім нашим містам і громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою, без перебільшення, рятують нашу державу.

- Робимо більше, ніж максимум, щоб забезпечити постачання зброї для нашої армії. Всі наші дипломати, усі наші представники і я особисто по всіх можливих каналах – офіційних і неофіційних – працюємо в режимі 24/7, щоб прискорити постачання допомоги.

- Радий сказати, з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам необхідно. Не через тижні й не за місяць, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки.

- Вже традиційно перед записом звернення підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України, з них 49 – посмертно.