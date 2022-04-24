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Розгромна перемога над Аустрією принесла "бикам" черговий трофей.

У рамках 28-го туру чемпіонату Австрії Ред Бул Зальцбург здобув розгромну перемогу над віденською Аустрією, відправивши в її ворота п'ять м'ячів (5:0).

Завдяки цьому переможному результату Зальцбург став недосяжним у турнірній для найближчого переслідувача, Штурма Грац, і завоював чемпіонство Австрії поточного сезону.

Цікаво, що для Зальцбурга цей чемпіонський титул став дев'ятим поспіль.