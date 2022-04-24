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Український вінгер разом із Ференцварошем виграв трофей за підсумками сезону-2021/22.

У рамках 29 туру чемпіонату Угорщини Ференцварош обіграв Уйпешт з рахунком 2:1 і достроково став чемпіоном за підсумками сезону-2021/22.

Для "Фраді" цей титул став четвертим поспіль, а для українського півзахисника команди Олександра Зубкова – третім поспіль.

Минули три успіхи Ференцвароша припали на керівництво українського фахівця Сергія Реброва, а цього року команда досягла успіху під керівництвом росіянина Станіслава Черчесова, країна якого наприкінці лютого цього року здійснила повномасштабний військовий напад на Україну.

Що стосується Олександра Зубкова, то цього сезону 25-річний українець провів 32 матчі у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 7 результативних передач.