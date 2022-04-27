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Football.ua підбив підсумки видовищного протистояння флагманів англійського та іспанського футболу.

Сіті ніколи не програв мадридському Реалу на власному полі у Лізі чемпіонів. Цей факт точно додав оптимізму шанувальникам «городян» перед першим півфінальним матчем проти "вершкових".

Команди видали неймовірний гольовий спектакль, гідний фіналу турніру!

Головна проблема із якою зіткнувся Хосеп Гвардіола перед цією зустріччю — позиція правого захисника. Травма Кайла Уокера та дискваліфікація Жоау Канселу змусила каталонського тренера відправити на правий край центрбека Джона Стоунза.

Зліва Пеп вирішив довіритися не Натану Аке, як це було хоча б у протистоянні із Атлетіко Мадрид, а Олександру Зінченко. Українець провів в цілому непогану гру. Станом на годину ігрового часу він наніс один небезпечний дальній удар по воротах Тібо Куртуа, виконав 85% точних передач, виграв одну єдиноборство, здійснив два успішних відбори та три перехоплення м'яча. Вельми непогані цифри для матчу подібного рівня!

Карло Анчелотті не здивував стартовим планом, кинувши у бій традиційний та консервативний склад. Особливо виділяємо довіру Феде Вальверде, котрий чудово провів гру на Стемфорд Брідж проти Челсі у чвертьфіналі.

– Тоні Кроос традиційно займає позицію на флангах під час підключень уперед Ферлана Менді

– Феде Вальверде (15) опускається глибше у перехідних фазах, ситуативно займаючи позицію центрального захисника

Господарі шокували королівський клуб двома результативними "подаруночками". Спершу чудовий прохід виконав Марез, після чого Де Брюйне відклеївся від Крооса та чітко пробив головою, а потім вже сам бельгієць став автором ассисту. Фоден хитнув Мілітао неподалік кутового прапорця, а далі Кевін подав у штрафний майданчик на Габі Жезуса. Бразилець розібрався у епізоду професорські.

Реал відповів голом…Так-так, Каріма Бензема. Як ми вже не раз казали, майбутні чемпіони Іспанії (майже оформили титул) просто диявольські вміють користуватися своїми моментами, а француз є уособленням цієї тези.

Повернімося до проблемного правого крила оборони Сіті. Ще у першому таймі через пошкодження Стоунза Гвардіола випустив ветерана Фернандіньо, котрий нещодавно оголосив своє повернення на Батьківщину після цього сезону. Здавалося, що "Ферна" буде грати скоріше у центрі захисту, а на правий фланг піде хтось з центрбеків, але ні, екс-гравець донецького Шахтаря дійсно грав фактично правого фулбека.

Це було трохи лячно, враховуючи той факт, що протистояти йому довелось Ферлану Менді (два ассисти) та особливо Вінісіусу. Вийшло іронічно.

Спочатку Фернандіньо виконав результативний навіс на голову Філу Фодену (до цього англієць запоров вбивчий момент, потрапивши в Дані Карвахаля на лінії майже пустих воріт), а потім пропустив ігрове знаряддя поміж ніг, дозволивши своєму співвітчизнику "Віні" втекти сам на сам із Едерсоном. Тобто дивуватись тому, що вінгер Реалу зробив найбільшу кількість вдалих спроб дриблінгу не потрібно.

Далі стався гольовий пас Зінченка на Бернарду Сілву, котрий традиційно грав глибше, допомагаючи захисному блоку господарів та який наніс потужний удар у воротарський кут (Куртуа?!), але банда "Татка" Карло не здавалася!

Пенальті і Бензема елегантною "паненкою" у стилі свого екс-одноклубника Серхіо Рамоса та Андреа Пірло знову скорочує відставання у рахунку до мінімуму.

Чимось нагадало легендарну битву на цьому ж стадіоні між Ман Сіті та Тоттенгемом три роки тому із тим же рахунком, вам не здається? Щоправда, вага трьох голів Мадриду зараз не настільки вагома, як ті м'ячі "шпор".

– Бернарду Сілва (поруч із арбітром) опускається у "опорну" зону під час позиційного нападу Манчестер Сіті

В компенсований до другого тайму час непрошені гості, котрі вискочили на смарагдовий газон Сіті оф Манчестер з трибун, помітно збили темп та зіграли на руку саме господарям. Може це спланована диверсія від Пепа та його хлопців?:-)

Словом, гра вдалася на славу! Сіті продовжив свою безпрограшну серію із Реалом у домашніх матчах головного єврокубка, але ми ж пам'ятаємо, як виглядають "Лос Бланкос" на власній арені, тож чемпіонам Англії точно не варто бути думками у Парижі.

"Городяни" награли принаймні на фору "+2" у цій грі, але Реал — це просто Реал. Давайте не будемо черговий раз повторювати тезу, що мадридський гранд є справжнім королем у вмінні витягувати навіть безнадійні поєдинки, як у матчі-відповіді із Челсі.

Якість, якої бракує багатьом його конкурентам.

Манчестер Сіті — Реал 4:3

Голи: де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 52, Бернарду Сілва, 74 — Бензема, 33, Вінісіус, 55, Бензема, 82 (пен.)

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз (Фернандіньо, 36), Діаш, Ляпорт, Зінченко — Де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Габріель Жезус (Стерлінг, 83), Фоден



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба (Начо, 46), Менді — Вальверде, Модріч (Себальос, 79), Кроос — Родріго (Камавінга, 70), Бензема, Вінісіус (Асенсіо, 88)



Попередження: Фернандіньо — Начо