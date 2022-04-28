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Організатори турніру визначилися з четвіркою найкращих футболістів перших півфіналів.

На поточному тижні відбулися перші матчі в півфінальних парах Ліги чемпіонів УЄФА, а англійські Манчестер Сіті та Ліверпуль стали на один крок ближчими до вирішального матчу за допомогою перемог над іспанськими Реалом (4:3) та Вільярреалом (2:0) відповідно.

Після завершення гри на Енфілді, організатори турніру підбили підсумки виступів окремих гравців у цих зустрічах, та виокремили четвірку найкращих, до складу якої ввійшли:

– Карім Бензема (Реал) / два голи в ворота Манчестер Сіті;

– Хуан Фойт (Вільярреал);

– Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) / гол у ворота Реалу;

– Тіаго Алькантара (Ліверпуль).

Обрати найкращого, на погляд читачів, виконавця можна за допомогою голосування нижче в цьому матеріалі та на сайті УЄФА.