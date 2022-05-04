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Іменитий аргентинський фахівець може повернутися до роботи в Латинській Америці.

Колишній головний тренер Лідс Юнайтед Марсело Б'єлса, який допоміг "павичам" повернутися в АПЛ через багато років, але посеред цього сезону залишив Англію через незадовільні результати, знаходиться в пошуках нового місця роботи.

Як повідомляє Infobae, 66-річний фахівець отримав пропозицію від мексиканського клубу Гвадалахара, який йде на шостому рядку в таблиці місцевого чемпіонату, але поки що аргентинець оцінює перспективи цієї роботи.

За інформацією джерела, Б'єлса вважає за краще очолити національну збірну Колумбії, яка перебуває у пошуках нового головного тренера.

Нагадаємо, що Рейнальдо Руєда був звільнений після того, як Колумбія не пройшла кваліфікацію на ЧС-2022.