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Організатори визначилися з четвіркою претендентів на почесне звання.

Розіграш Ліги чемпіонів УЄФА підійшов упритул до фінального поєдинку, а на поточному тижні відбулися матчі-відповіді півфінального раунду розіграшу цього турніру.

За підсумками запеклих дуелей ми дізналися, що в Парижі поміж собою з’ясовуватимуть стосунки Ліверпуль та Реал Мадрид, тоді як для Вільярреалу та Манчестер Сіті турнірних шлях добіг кінця за крок від омріяного фіналу.

Однак це не завадило представникам УЄФА обрати по одному футболісту зі складів цих команд, а також учасників майбутньої вирішальної битви, задля визначення найкращого гравця тижня Ліги чемпіонів.

До переліку претендентів увійшли наступні виконавці:

– Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) / гольовий пас у матчі проти Реалу (3:1);

– Луїс Діас (Ліверпуль) / гол у матчі проти Вільярреалу (3:2);

– Тібо Куртуа (Реал Мадрид) / вісім сейвів у матчі проти Манчестер Сіті;

– Франсіс Коклен (Вільярреал) / гол у ворота Ліверпуля.

Проголосувати за найкращого, на ваш погляд, гравця на звітному тижні можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті турніру.

Зауважимо, що УЄФА за підсумками перших півфіналів визнав найкращим півзахисника англійського Ліверпуля Тіаго Алькантару, що протирічило думці наших читачів, які віддали абсолютну більшість голосів за нападника Реалу Каріма Бензема.