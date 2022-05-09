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У поєдинку чемпіонату Грузії проти Сіоні успішні дії українського форварда змусили коментатора промовити "Слава Україні!"

У рамках 12 туру чемпіонату Грузії Динамо Тбілісі в гостях здобуло розгромну перемогу над Сіоні з рахунком 7:3.

У цьому протистоянні взяв участь український нападник гостей Станіслав Біленький, який оформив хет-трик у ворота Сіоні та віддав одну результативну передачу.

Цікаво, що після того, як 23-річний форвард забив свій третій м'яч, грузинський коментатор не стримав емоцій і на радість українським уболівальникам сказав "Слава Україні!" (14:55 – таймкод).

У поточному сезоні Стас Біленький провів за Динамо Тбілісі 11 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три асисти. За грузинський клуб українець виступає із грудня 2021 року.