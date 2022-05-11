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Футболіст очікує на пропозиції.

Півзахисник Аль-Райана Хамес Родрігес скучив за Європою та бажає повернутись у європейський футбол.

"Вже зовсім скоро відкриється трансферне вікно, подивимося, чи повернусь я назад. Повернення до елітного футболу є серйозною можливістю.

Я буду вивчати пропозиції від тих, хто знову хоче мою ліву ногу", — цитує Хамеса Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що під час кар'єри у Європі Хамес встиг пограти за Порту, Монако, Реал, Евертон та Баварію. З 2021 року він захищає кольори катарського клубу.

На його рахунку 15 матчів за Аль-Райан в усіх змаганнях,3 у яких він забив 5 голів та віддав 6 асистів.