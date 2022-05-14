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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 13 травня.

Завершилася 79 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

👊13 травня в районах відповідальності ООС та оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбито 19 атак ворога.

В ході боїв знищено:

На напрямку ООС (Донецька та Луганська області):

▪️БПЛА типу "Орлан-10" – 3

▪️танки – 5

▪️артилерійські системи – 1

▪️бойова броньована техніка – 6

▪️автотранспорт – 7

На напрямку оперативного командування "Схід":

▪️передовий пункт управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої "ДНР"

▪️особового складу – до 130

▪️БПЛА типу "Орлан-10" – 2

▪️танки – 2

▪️БМП – 5

▪️БТР – 1

▪️БМД – 1

▪️ББМ – 2

▪️міноетні розрахунки – 2

▪️автотранспорт – 2.

⚡️Володимир Зеленський:

▪️ Можемо відзвітувати про 200-й збитий російський літак. Стільки авіації росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще росія втратила майже 27 тисяч солдатів, багато з них — молоді строковики, більше 3 тисяч танків, броньованих машин, велику кількість звичайних машин, гвинтокрили, беспілотники та усі свої перспективи як держава. Заради чого це все? Щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв пам’ятник Леніну?

▪️Кожен день війни — посилення глобальних загроз, можливість провокувати нові загрози, і не тільки тут, в Європі; і це нові втрачені життя українців, які віддають найдорожче, щоб вільно жити могли всі — навіть люди в тих країнах, де зараз знаходять час посперечатись замість того, щоб максимально кладатись у допомогу. Тиску на росію потрібно значно більше.

▪️Деокуповано 1015 населених пунктів, +6 за минулу добу. Пам’ятаємо про всі ще окуповані території. Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу.

▪️Не припиняємо намагань урятувати з Маріуполя та «Азовсталі» всіх наших людей. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених та медиків. Ідеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника.

▪️Державними нагородами відзначено 212 військовослужбовців ЗСУ.