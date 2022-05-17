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Підопічні Валерія Паламарчука зіграли внічию із командою Болгарії.

У заключному матчі другого відбірного етапу Євро-2022 (U-19) у Лізі А жіноча збірна України зіграла внічию з Болгарією.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. У першому таймі обидві команди мали чудові шанси відкрити рахунок, але своїми моментами не скористалися. У другому таймі болгарки додали, але "синьо-жовті" змогли зберегти свої ворота на замку.

У попередніх матчах команда Валерія Паламарчука розгромно поступилася Норвегії (0:5) та Австрії (0:1).

Таким чином, Україна посіла третє місце у своїй групі, поступившись Норвегії та Австрії. Завдяки цьому "синьо-жовті" зіграють у першому раунді ЧЄ-2022/2023 у Лізі А.