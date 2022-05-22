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Захисник Динамо на мажорній ноті залишає рідний клуб.

В останньому турі чемпіонату Польщі Лех на своєму полі переміг над Заглембе з Любіна з рахунком 2:1.

У цій зустрічі у стартовому складі Леха на поле вийшов орендований захисник київського Динамо Томаш Кендзера, який відзначився дебютним голом за польську команду, відривши рахунок у зустрічі.

Mistrzowie rozpoczynają strzelanie! ⚽



Tomasz Kędziora trafia do siatki jako pierwszy w dzisiejszej MULTILIDZE+! 🏆



📺 Ostatnią kolejkę możecie śledzić w CANAL+ SPORT i CANAL+ Online: https://t.co/HiEKYSq4SL pic.twitter.com/kgphkHLS3e — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 21, 2022

Це перша результативна дія 27-річного поляка за шість проведених матчів.

Раніше повідомлялося, що Кендзера залишить Лех і повернеться до Динамо через розбіжності з головним тренером клубу.