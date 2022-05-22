В останньому турі чемпіонату Польщі Лех на своєму полі переміг над Заглембе з Любіна з рахунком 2:1.

У цій зустрічі у стартовому складі Леха на поле вийшов орендований захисник київського Динамо Томаш Кендзера, який відзначився дебютним голом за польську команду, відривши рахунок у зустрічі.

Це перша результативна дія 27-річного поляка за шість проведених матчів.

Раніше повідомлялося, що Кендзера залишить Лех і повернеться до Динамо через розбіжності з головним тренером клубу.