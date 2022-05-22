Захисник Динамо на мажорній ноті залишає рідний клуб.
ТОМАШ КЕНДЗЕРА, ФК ЛЕХ
22 травня 2022, 11:20
В останньому турі чемпіонату Польщі Лех на своєму полі переміг над Заглембе з Любіна з рахунком 2:1.
У цій зустрічі у стартовому складі Леха на поле вийшов орендований захисник київського Динамо Томаш Кендзера, який відзначився дебютним голом за польську команду, відривши рахунок у зустрічі.
Це перша результативна дія 27-річного поляка за шість проведених матчів.
Раніше повідомлялося, що Кендзера залишить Лех і повернеться до Динамо через розбіжності з головним тренером клубу.